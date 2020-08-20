В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1208 пациентов

В столице за сутки свыше тысячи пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1208 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 201 567, — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития.