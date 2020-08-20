В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1208 пациентов

В столице за сутки свыше тысячи пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1208 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 201 567, — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития.
СМИ: Разведка США уверена, что в Ухани скрывали опасность коронавируса от властей КитаяОтмечается, что это может "смягчить" отношения двух стран.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса. По его мнению, ограничения на вакцинацию от CoViD-19 в чём-то похожи с теми, которые накладывают на прививание от гриппа.