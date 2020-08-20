Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1208 пациентов

Накануне общее количество выздоровевших от CoViD-19 в столице превысило 200 тысяч человек.

520
Post cover

Фото © Pixabay

В столице за сутки свыше тысячи пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1208 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 201 567, — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития.

СМИ: Разведка США уверена, что в Ухани скрывали опасность коронавируса от властей Китая

Отмечается, что это может "смягчить" отношения двух стран.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса. По его мнению, ограничения на вакцинацию от CoViD-19 в чём-то похожи с теми, которые накладывают на прививание от гриппа.

Выбор редакции

Loading...