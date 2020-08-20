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Личный врач Навального окулист Анастасия Васильева решила вылететь к нему в Омск

Блогер находится в коме в одной из местных больниц.

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Фото © EPA / ТАСС

Личный врач Навального окулист Анастасия Васильева решила вылететь в Омск, где находится блогер.

Да, лечу. Врачи отказываются разговаривать. Я, когда прилечу, буду требовать, чтобы меня пустили к нему, — заявила она Лайфу.

Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого вещества

Сейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения. По данным Life Shot, врачи поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

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