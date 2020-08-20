Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Роспотребнадзор проведёт проверку по факту сообщения об отравлении Навального в Томске

Ведомство опирается на данные СМИ, поскольку заявления от самого блогера не поступало.

1285

Полиция возле больницы, где находится блогер Алексей Навальный. Видео © LIFE

Управление Роспотребнадзора по Томской области проведёт проверку по сообщениям прессы об отравлении блогера Алексея Навального в аэропорту города, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Прошла информация в СМИ, мы должны провести проверку, которая должна быть согласована с прокуратурой. Мы опираемся не на заявление, а на данные СМИ. Информация появилась, что произошло отравление, и мы вынуждены отреагировать, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Навальный после отравления находится в коме

Результатов анализов пока нет.

Отмечается, что результаты проверки будут известны не ранее следующей недели. Заявления от самого Навального в Роспотребнадзор не поступало.

Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого вещества

Сейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа при перелёте из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, экстренно сел в Омске. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения. По данным Life Shot, врачи поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Выбор редакции

Loading...