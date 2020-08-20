Роспотребнадзор проведёт проверку по факту сообщения об отравлении Навального в Томске

Полиция возле больницы, где находится блогер Алексей Навальный. Видео © LIFE

Управление Роспотребнадзора по Томской области проведёт проверку по сообщениям прессы об отравлении блогера Алексея Навального в аэропорту города, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

— Прошла информация в СМИ, мы должны провести проверку, которая должна быть согласована с прокуратурой. Мы опираемся не на заявление, а на данные СМИ. Информация появилась, что произошло отравление, и мы вынуждены отреагировать, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Отмечается, что результаты проверки будут известны не ранее следующей недели. Заявления от самого Навального в Роспотребнадзор не поступало.