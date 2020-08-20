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В самолёте не ел и не пил. К лечению находящегося в коме Навального привлекли специалистов всех профилей

В S7 заявили, что, когда блогеру стало плохо, экипаж сработал быстро и в соответствии с процедурами.

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Алексей Навальный. Фото © RBC / TASS

Госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии, к его лечению привлечены специалисты всех профилей. Они проверяют несколько диагнозов, которые подтверждаются или исключаются, сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказали ТАСС в компании S7 Airlines, на борту самолёта блогеру стало плохо, во время перелёта пассажир ничего не ел и не пил. Состояние Навального ухудшилось вскоре после вылета. Представители авиаперевозчика отметили, что экипаж "сработал быстро и строго в соответствии с процедурами". В Омске остались ещё два пассажира, летевшие с блогером, а лайнер после дозаправки продолжил путь в Москву.

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Сейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа при перелёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения. По данным Life Shot, врачи поставили предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком. Сейчас блогер находится в коме.

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Ведомство опирается на данные СМИ, поскольку заявления от самого блогера не поступало.

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