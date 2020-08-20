В самолёте не ел и не пил. К лечению находящегося в коме Навального привлекли специалистов всех профилей

Госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в тяжёлом состоянии, к его лечению привлечены специалисты всех профилей. Они проверяют несколько диагнозов, которые подтверждаются или исключаются, сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказали ТАСС в компании S7 Airlines, на борту самолёта блогеру стало плохо, во время перелёта пассажир ничего не ел и не пил. Состояние Навального ухудшилось вскоре после вылета. Представители авиаперевозчика отметили, что экипаж "сработал быстро и строго в соответствии с процедурами". В Омске остались ещё два пассажира, летевшие с блогером, а лайнер после дозаправки продолжил путь в Москву.