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Ещё 4785 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

За сутки от CoViD-19 полностью выздоровело 6090 пациентов.

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Фото © AP / TASS

В России за прошедшие 24 часа выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 23,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6090 человек, 110 человек скончалось. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Ростовской и Волгоградской областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 942 106 случаев заражения CoViD-19.

За весь период выписано по выздоровлении 755 513 человек. За весь период от коронавируса умерло 16 099 человек, — отмечается в сообщении штаба.

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1208 пациентов

Накануне общее количество выздоровевших от CoViD-19 в столице превысило 200 тысяч человек.

Ранее глава Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса.

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