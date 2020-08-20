Ещё 4785 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 23,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6090 человек, 110 человек скончалось. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Ростовской и Волгоградской областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 942 106 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 755 513 человек. За весь период от коронавируса умерло 16 099 человек, — отмечается в сообщении штаба.