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Многоквартирный дом горит в Севастополе после взрыва газового баллона

Из здания эвакуировано 46 человек.

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Фото © Pixabay

В Севастополе тушат пожар в многоквартирном доме, который, предположительно, начался после хлопка газа, сообщает телеканал "360".

Очевидец сообщил, что взорвался газовый баллон. <...> Хозяина квартиры ударной волной выбросило из окна, он погиб, — пишет издание.

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Площадь возгорания может ещё увеличиться из-за жаркой погоды.

Однако в местном МЧС о погибших и раненых не сообщали. Там отметили, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Из дома эвакуировано 46 человек, среди которых 12 детей.

Ранее на территории студенческого общежития Российского государственного социального университета в Балтийском переулке в Москве произошёл пожар. Он охватил площадь в 50 квадратных метров.

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