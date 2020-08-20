Многоквартирный дом горит в Севастополе после взрыва газового баллона

В Севастополе тушат пожар в многоквартирном доме, который, предположительно, начался после хлопка газа, сообщает телеканал "360".
— Очевидец сообщил, что взорвался газовый баллон. <...> Хозяина квартиры ударной волной выбросило из окна, он погиб, — пишет издание.
Природный пожар в заповеднике в Калифорнии охватил более 11 тысяч гектаровПлощадь возгорания может ещё увеличиться из-за жаркой погоды.
Однако в местном МЧС о погибших и раненых не сообщали. Там отметили, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Из дома эвакуировано 46 человек, среди которых 12 детей.
Ранее на территории студенческого общежития Российского государственного социального университета в Балтийском переулке в Москве произошёл пожар. Он охватил площадь в 50 квадратных метров.