Многоквартирный дом горит в Севастополе после взрыва газового баллона

В Севастополе тушат пожар в многоквартирном доме, который, предположительно, начался после хлопка газа, сообщает телеканал "360".

— Очевидец сообщил, что взорвался газовый баллон. <...> Хозяина квартиры ударной волной выбросило из окна, он погиб, — пишет издание.

Однако в местном МЧС о погибших и раненых не сообщали. Там отметили, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Из дома эвакуировано 46 человек, среди которых 12 детей.