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Матери из Москвы вернут детей, которых отобрали из-за беспорядка в квартире

Женщина сделала ремонт и ждёт назад своих малышей.

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Фото © Pixabay

Столичный департамент соцзащиты пообещал вернуть четверых детей местной жительнице, которых она лишилась из-за неубранной квартиры, сообщает "Говорит Москва".

Власти действовали в интересах несовершеннолетних. <...> Семья состоит на учёте в органах соцзащиты с 2015 года и получает пособия, — пишет издание.

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Отмечается, что причиной для действий властей был беспорядок в квартире, однако детей не хотели отдавать даже после ремонта. Отношение соцработников изменилось после того, как женщина нашла работу и стала регулярно поддерживать порядок в доме.

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