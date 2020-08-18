Под Рязанью мать попыталась заживо сжечь в бане гулящую дочь с любовником

Жизнь 35-летней Олеси Б. из Рязанской области едва не оборвалась из-за любовной интриги и неготовности её матери с этим мириться. У жительницы деревни Новая в Шацком районе есть двое детей, муж, однако тот периодически уезжает на заработки. В его отсутствие у Олеси и начался роман с 23-летним Олегом. Мать была категорически против интрижек дочери, да и молодой кладовщик ей не нравился.
Олеся Б.
Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, в один из дней, когда влюблённая пара уединилась в бане, 62-летняя Галина Ш. не выдержала и решила положить конец хождениям дочери налево. Притом сделать это радикальным образом. Пенсионерка заблокировала дверь бани, облила постройку бензином и подожгла.
Олеся и Олег пытались спастись через окно. Женщина порезала руку о разбитое стекло — к счастью, это единственная травма во время инцидента. А пожар в итоге потушил бдительный сосед, который, увидев пламя, прибежал на помощь.
Галина Ш.
Полиция задержала Галину Ш. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".
Мошенничество с покушением на убийство. Как студент в Санкт-Петербурге искал работу, а получил пулюВладиславу Голикову было 24 года, он учился в магистратуре в СПбГУ. Он хотел найти работу и заплатил 2500 рублей за помощь в трудоустройстве. Но его обманули, и в поисках справедливости Влад получил пулю из травматического пистолета. Если бы он не скончался от ранения в голову, то никто бы и не обратил внимания на мошенников.
Ранее Лайф сообщал о шокирующем инциденте в Белгородской области, где сотрудница библиотеки облила коллегу спиртом и подожгла.