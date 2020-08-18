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Монтажник из Мордовии купил проститутку за 163 тысячи. Но она к нему не приехала

Евгений нашёл себе на вечер спутницу в Сети и просто перевёл деньги.

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Фото © Соцсети

Житель Мордовии решил заказать проститутку через Интернет и лишился 163 тысяч рублей. Как стало известно Лайфу, мысль о жрице любви посетила 37-летнего монтажника, когда он находился не совсем в адекватном состоянии — был сильно пьян.

Прошерстив Сеть, Евгений нашёл себе на вечер спутницу по приемлемой цене. За приезд девушки нужно было перевести предоплату в две тысячи рублей. Монтажник это сделал и стал ждать "прекрасное далёко". Но время шло, а проститутки всё не было, поэтому Евгений позвонил по указанному в объявлении номеру и потребовал свои деньги обратно. На том конце провода сразу согласились, но вдруг у них возникла маленькая неприятность: счёт мужчины оказался "заблокирован".

Горе-клиенту тут же предложили решение: нужно перевести ещё немного денег и всё разблокируется. Пьяный мужчина не стал долго разбираться в ситуации и просто следовал инструкции собеседника. Таким образом Евгений перевёл мошенникам в общей сложности 163 000 рублей. Свою жрицу Евгений так и не дождался, а, проспавшись, обратился в полицию.

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Полицейским потребовалось несколько месяцев, чтобы найти и задержать хитреца.

Ранее 62-летний москвич вызвал трёх проституток и лишился почти 1,5 миллиона рублей. Девушки лёгкого поведения украли даже его пенсию, которая хранилась на карте.

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