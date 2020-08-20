Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменили

Проведение Кубка губернатора Челябинской области по хоккею отменено, сообщается на сайте клуба "Трактор". Решение было принято в связи с отказом нескольких гостевых команд от участия в турнире — в их расположении были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, первичный положительный анализ на CoViD-19 сдал и ряд игроков "Трактора". Старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020/21 намечен на 2 сентября, поэтому команды посчитали необходимым минимизировать риски.

— Во избежание вспышек коронавирусной инфекции за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала, — отмечается в сообщении.

В хоккейном клубе "Австомобилист" уточнили, что плановое тестирование на коронавирус показало первичный положительный результат у трети игроков, принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава. Все заболевшие изолированы, они проходят лечение под наблюдением медицинского штаба.