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Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменили

Турнир должен был пройти в период с 23 по 27 августа.

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Фото © Pixabay

Проведение Кубка губернатора Челябинской области по хоккею отменено, сообщается на сайте клуба "Трактор". Решение было принято в связи с отказом нескольких гостевых команд от участия в турнире — в их расположении были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, первичный положительный анализ на CoViD-19 сдал и ряд игроков "Трактора". Старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020/21 намечен на 2 сентября, поэтому команды посчитали необходимым минимизировать риски.

Во избежание вспышек коронавирусной инфекции за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала, — отмечается в сообщении.

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По словам худрука театра Валерия Гергиева, зафиксировано два-три случая.

В хоккейном клубе "Австомобилист" уточнили, что плановое тестирование на коронавирус показало первичный положительный результат у трети игроков, принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава. Все заболевшие изолированы, они проходят лечение под наблюдением медицинского штаба.

Ранее коронавирус выявили у хоккеистов клуба "Сибирь", команда также отказалась от участия в турнире за кубок губернатора.

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