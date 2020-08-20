Белорусская оппозиция предложила силовикам перейти на сторону народа

Член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова выступила с обращением к силовикам страны, в котором пообещала им полную безопасность и неприкосновенность, если они перейдут на сторону народа. Запись видеообращения была опубликована на "Ютубе".

— Если вы перейдёте на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ, — отметила оппозиционер.

Кроме того, Колесникова подчеркнула, что в случае перехода на их сторону правоохранителям будет гарантирована "отмена долгов за образование, отмена контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ".

— Гарантируем жильё и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Белоруссии из честных и достойных людей в погонах, — поведала член президиума координационного совета белорусской оппозиции.