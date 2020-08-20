В Минске люди выстроились в "цепи солидарности" с Лукашенко

На улицах белорусской столицы группы людей по 20–30 человек выстроились в "цепи солидарности" с действующим президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в живых цепях на площади Независимости и площади Победы в Минске стоят люди разного возраста, в их руках национальная символика.

Стоит отметить, что образованные "цепи солидарности" передвигаются по центру столицы, они также встречаются со сторонниками белорусской оппозиции. Как сообщается, пока конфликтов между сторонами не было.