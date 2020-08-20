В Минске люди выстроились в "цепи солидарности" с Лукашенко

На улицах белорусской столицы группы людей по 20–30 человек выстроились в "цепи солидарности" с действующим президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в живых цепях на площади Независимости и площади Победы в Минске стоят люди разного возраста, в их руках национальная символика.
Белорусская оппозиция предложила силовикам перейти на сторону народаПравоохранителям пообещали жильё и деньги, если те "откажутся выполнять преступный приказ".
Стоит отметить, что образованные "цепи солидарности" передвигаются по центру столицы, они также встречаются со сторонниками белорусской оппозиции. Как сообщается, пока конфликтов между сторонами не было.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.