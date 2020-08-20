В ДТП с фурой и легковушкой в Тамбовской области погибло четыре человека

В результате столкновения большегруза KIA на трассе "Каспий" в Тамбовской области погибло четыре человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Трагедия произошла примерно в 18:00 20 августа около населённого пункта Стрельцы на 449-м километре трассы "Каспий". В числе погибших также оказался подросток.
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Причины и обстоятельства трагедии выясняются.