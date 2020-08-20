Премьер Белоруссии уверен, что скоро в страну "неотвратимо" вернётся нормальная жизнь

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко убеждён, что ситуация в республике практически нормализовалась и уже в ближайшее время жизнь в стране вернётся в привычное русло. Об этом он заявил в эфире ОНТ.

— Я уверен, что белорусский народ быстро отторгнет все несвойственные для него черты. И мы в самое ближайшее время вернёмся, да уже вернулись практически, в ту ситуацию, к которой мы привыкли, — сказал премьер.

А привыкли жители республики, по мнению премьера, к спокойной жизни в безопасности, комфортной для каждого. По его словам, возвращение этого "просто неотвратимо".

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.