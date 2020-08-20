До Кремля за 6 минут. Что будет, если в Белоруссии появится американская система ПРО

Система глобальной безопасности при таком развитии событий будет практически уничтожена.

Что такое система ПРО на самом деле

Долгое время технические подробности американской системы ПРО в Европе держались в строгом секрете. Конфиденциальность соблюдали намеренно: с одной стороны, таинственностью удавалось поддерживать способность радаров в Румынии и противоракет в Польше "доставать до Урала". С другой — даже союзники по НАТО не получали абсолютно никакой информации о характере возможных боевых действий, где могли бы применяться такие ракеты. После того как США вышли из ДРСМД, стало очевидно, что в универсальных пусковых контейнерах могут (и будут) храниться крылатые ракеты Tomahawk, которые так удачно испытали как раз по истечению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Возможности самых современных ракет Tomahawk были серьёзно увеличены за последние десятилетия. Дальность пуска современных модификаций может быть доведена до двух, двух с половиной тысяч километров, что в теории позволяет использовать эти ракеты для наступательных операций по центральным регионам России. Главная проблема для американских военных состояла в том, что российская система ПВО, развёрнутая в том числе на приграничных территориях с западными соседями (Белоруссия, Украина), позволяла обнаружить и перехватить ракеты этого типа максимально оперативно.

Вопросами развития американской системы ПРО до 2008 года занимался директор Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Генри Оберинг. Именно ему принадлежит идея разместить в Грузии один из компонентов системы ПРО — мобильный радар, который будет отслеживать все пуски ракет с (потенциально) ядерным зарядом. Тогда же на общем фоне обсуждались и возможности двух соседствующих с Россией стран — Украины и Белоруссии. Первая постепенно брала курс на Европу и некоторое время (в период президентства Виктора Ющенко) "просила" разместить на территории базы НАТО. Белоруссия, несмотря на дружбу с Россией и участие в ОДКБ, американскими военными также рассматривалась как потенциальный "санитарный кордон", но с вооружением, направленным против России.

Однако эксперты долгое время сомневаются в том, что Белоруссия и Украина могут быть использованы в качестве района, где можно разместить ракетное вооружение и средства слежения. Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что в таком решении нет никакого смысла.

Это слишком фантастическая история. Смысла в этом нет по одной простой причине — радарам, которые установлены в Польше и Румынии, нужна определённая дистанция. Не считая того, что Украину и Белоруссию никто не собирается принимать в НАТО, нужно сказать, что у альянса уже есть прибалтийские страны, которые находятся очень близко к России, но там почему-то не появляется никаких радаров и ракет. Там [в Прибалтике] есть радары, которые следят за территорией России, но они разведывательные, это не устройства для обнаружения, сопровождения и так далее Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

По нарастающей

Военные эксперты уверены: в США и НАТО нет безумцев, способных всерьёз начать войну с Россией и навлечь тем самым на свои головы ядерное оружие. Вместе с тем в 2021 году Пентагон планирует провести колоссальное количество опытных работ и собирается закупить рекордное количество высокоточного оружия большой дальности. В большинстве случаев речь идёт именно о наземных системах применения, а это значит, что на бывшую территорию СССР, а ныне независимые государства, у американских военных большие планы.

И хотя история с вовлечением Белоруссии в контур противоракетной обороны выглядит как сумасшествие, создать на базе приграничных белорусских городов как защитный, так и ударный ракетный щит — идеальный шанс для американских военных сразу по нескольким причинам.

Причина первая. Безотносительно того, какой точностью и дальностью располагают крылатые ракеты Tomahawk и новейшие варианты морских ракет LRASM, их размещение в непосредственной близости от границ России позволит начать тяжёлый военно-психологический прессинг как России, так и всех членов ОДКБ. Масла в огонь может подлить размещение противоракет SM-6, которые окажутся максимально близко к районам боевого дежурства таких комплексов, как "Ярс" и "Тополь-М".

Tomahawk. Фото © Wikipedia

Причина вторая. С учётом того что позиционные районы с ракетами Tomahawk расположены далеко от российских границ, их перехват становится более прогнозируемым. Военный эксперт Михаил Барабанов отметил, что вместо Tomahawk американские военные смогут разместить поближе к российским границам аналоги российских ракетных комплексов "Искандер".

PrSM вполне могут быть размещены вместо Tomahawk. Если места расположения будут выбраны удачно, то из Белоруссии можно будет такой ракетой до Москвы доставать Михаил Барабанов Военный эксперт

Дальность американской ракетной системы — 499 километров, но из-за того, что ограничивающих США договоров больше нет, дальность ракеты может быть увеличена минимум вдвое. С учётом того что PrSM — гиперзвуковая ракета, долететь до Москвы такому боеприпасу будет значительно легче.

Если проводить запуск где-нибудь в районе Витебска, то подлётное время у гиперзвуковой ракеты будет значительно меньше, чем у баллистических ракет, которые стартуют из шахт с территории США или с борта подводных лодок. "Классический" полёт баллистической ракеты — примерно 15 минут (если пуск проводят с подводной лодки). Гиперзвуковая ракета, выпущенная по российской столице с территории американской военной базы в Белоруссии, — это шесть минут полёта.

Останутся никому не нужны

Во второй главе обновлённой Военной доктрины России по поводу появляющихся вокруг России угроз есть совершенно чёткое определение.

— Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности для Российской Федерации усиливаются, — из текста Военной доктрины РФ.

В этой связи стоит вспомнить, что однажды руководство НАТО обещало не расширяться на Восток, а затем в состав альянса и в нарушение всех международных норм были приняты дополнительные члены.

Фото © Shutterstock

Военная доктрина Российской Федерации прямо объясняет, что расширение НАТО — это угроза безопасности страны.

— Наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение её глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран — членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путём дальнейшего расширения блока.

Дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах, подрыв глобальной и региональной стабильности, равно как и развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и её союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного давления на Российскую Федерацию, создают дополнительную угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.

При этом судьба региональных игроков, руками которых и будет создаваться напряжённость, по мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, США не беспокоит.

Самое главное, что нужно помнить, — никто в НАТО не собирается защищать республики, которые называют в качестве возможных площадок для размещения боевых объектов. Вообще, строительство таких объектов на территории бывших стран Советского Союза — это очень рискованная затея с малопрогнозируемым результатом Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС