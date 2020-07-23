"Летающий Чернобыль". США пытаются запретить новейшую российскую ракету

В правительстве США уверены, что эти ракеты "не должны существовать"

В чём суть претензий

На одном из брифингов в конце июля 2020 года специальный представитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что новейшие российские крылатые ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" "вообще не должны существовать". В завершение своего выступления Биллингсли заявил, что такие ракеты, как российский "Буревестник", это "летающий Чернобыль".

Риторика куратора контроля над вооружениями в Белом доме вполне понятна — США отстают от России не только по части гиперзвуковых ракетных технологий, но и фактически упускают лидерство по обычным вооружениям. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин пояснил, что американские эксперты в области обороны остаются потрясены технологичностью российских разработок до сих пор.

Понятно, что они будут критиковать "Буревестник" и называть его "перемещаемым Чернобылем". На самом деле критика эта вызвана тем, что альтернатив на Западе и в США этой ракете просто нет. Вся эта риторика нужна для того, чтобы такого оружия не было нигде — раз в Америке нет, то пусть нигде не будет Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

При этом Константин Блохин добавил, что президент России Владимир Путин задолго до послания Федеральному собранию, где глава государства впервые рассказал про "Буревестник" и другие образцы вооружений, предлагал американским партнёрам сесть за стол переговоров и решить накопившиеся проблемы, а не заниматься бессмысленной гонкой вооружений.

Сегодня ни одна система ПРО не даёт стопроцентной гарантии, что территории в случае обмена ударами будут защищены. Поэтому технологическая гонка — пустая трата денег, и у России всегда найдётся ответ на любые инициативы США в области обороны Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Как отметил научный сотрудник Государственного университета управления, эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, сам Маршалл Биллингсли (куратор Белого дома по стратегическим вооружениям) известен своей масштабной стратегией по сдерживанию России, и подобные заявления на самом деле не вызывают удивления.

Создание ракеты "Буревестник" — это и защитная мера, и задел на будущее для обороны нашей страны. Дело в том, что Вашингтон на протяжении двух лет официально не подтверждает выдвинутый Москвой тезис о недопустимости развязывания ядерной войны, о чём говорил глава МИД Лавров. Подобные технологии могут поспособствовать не только развитию наших оборонных технологий, но и сохранению безопасности в целом Фархад Ибрагимов Научный сотрудник Государственного университета управления, эксперт клуба "Валдай"

Как это работает

Технология создания ракеты "Буревестник" вряд ли будет раскрыта военными и промышленностью в ближайшие десятилетия. Однако сам факт существования такой ракеты, по словам бывшего заместителя командира 915-го зенитного ракетного полка ВС СССР в Ордруфе (Германия) Петра Шелестенко, снимает проблему ответно-встречного удара даже без применения "тяжёлого" стратегического вооружения.

Все цели и объекты США в Европе, включая позиционные районы ПРО и ПВО, давно известны. Это статические объекты, которые не двигаются. Попасть в них было задачей несложной 30 лет назад, сейчас эта задача упростилась. С учётом того, что "Буревестник" можно поставить где-нибудь в глубине обороны, нет никакого смысла перевозить эти ракеты поближе к вероятному противнику. Их можно пустить хоть с Камчатки, ракета всё равно доберётся до целей в Европе по трассе, которую ни одна система ПВО США не контролирует Пётр Шелестенко Бывший заместитель командира полка ПВО СССР в Германии

Сами виноваты?

За последние несколько лет, если не принимать в расчёт Договор по ПРО, из которого США вышли ещё при Джордже Буше-младшем, Америка превратила в руины сразу несколько крупных соглашений, суть которых сводилась к контролю и нераспространению наступательного вооружения.

ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) — основополагающий документ между США/НАТО и СССР (затем и РФ). Согласно списку средств поражения, включённых в договор, США отказывались от испытаний и производства наземных крылатых ракет Tomahawk, Pershing 1A и Pershing-II, а СССР уничтожал подвижные ракетные комплексы "Пионер", "Ока", "Темп" и целый ряд перспективных разработок, например, "папу" ракет "Калибр" — комплекс "Рельеф" с ракетой С-10. ДОН (Договор по открытому небу) — документ, подписанный США/НАТО и Россией, согласно которому разрешается свободный пролёт разведывательных аппаратов. По этому договору США и Россия открыто наблюдали за промышленными центрами друг друга и делали выводы относительно распространения оружия, которое может сдвинуть баланс сил в ту или иную сторону. СНВ-III (Cтратегические наступательные вооружения) — договор, продлевать который США, скорее всего, не будут.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что США на этапе переговоров с Россией о стратегических вооружениях обязательно потребуют подключить к договору Китай, что в планы Поднебесной, конечно же, не входит.

США выдвигают заведомо невыгодные условия всем участникам переговоров. Китайцы вообще не склонны рассматривать такое предложение всерьёз, поскольку, во-первых, многосторонних договоров не подписывают в принципе, во-вторых, не обладают таким же по мощности и численности ядерным арсеналом, как Россия и США. Кроме того, США очень хотят установить контроль над гиперзвуковым оружием, которого у них пока тоже нет Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Причём тут "Буревестник"?

Как отмечают эксперты в области безопасности, новейшая российская ракета — это балансир и страховой полис военных и высшего руководства страны на тот случай, если США начнут действовать по отношению к другим странам с позиции силы. Первые симптомы болезненной реакции на меняющийся (не в пользу США) мир администрации Дональда Трампа уже рассекречены: переоснащение ядерного оружия на подлодках боеприпасами пониженной мощности, разработка и испытания наземных версий ракет Tomahawk.

Однако демонстрация технологического прогресса (к которой, кстати, и относится презентация ракеты "Буревестник" Владимиром Путиным) походит на старый анекдот, который заканчивается риторическим вопросом: "А мене за шо?" С одной стороны, США продвигают крайне агрессивную политику и мечтают закрутить всем гайки, с другой стороны, истошно кричат о недопустимости работ над стратегическими технологиями, с помощью которых можно превратить континентальную Америку с её валютой и промышленностью, равно как и партнёров по НАТО, в лунный грунт.