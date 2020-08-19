Силы НАТО сопроводили девять кораблей ВМФ РФ в Северное море

Корабли стран НАТО сопроводили девять российских кораблей, следовавших из Балтийского моря в Северное. Как сообщил сайт ВМС Великобритании, в операции сопровождения помимо британских судов также принимали участие силы союзников королевства: Дании, Канады, Германии, Норвегии и Португалии.

— Королевские ВМС продемонстрировали широкий спектр своих возможностей, следуя за боевыми единицами флота РФ. Российские корабли действовали в безопасной и профессиональной манере, а [фрегат] Westminster вместе с кораблями союзников по НАТО в Балтийском и Северном морях обеспечивал эскорт вдоль всего маршрута следования, — сообщил командир британского фрегата коммандер Уилл Пастон.

В британских ВМС отмечают, что это первая за долгое время операция сопровождения, проведённая под командованием НАТО, объединившем для этого патрульные суда стран-союзниц в составе первого постоянного оперативного соединения ВМС НАТО.

Отмечается, что через международные воды у британской акватории следовали три российских ракетных корабля, три больших десантных корабля проекта 775 и три корвета типа "Стерегущий". Их сопровождали патрульные суда Tyne и Mersey и фрегат Westminster. О датах проведения операции Лондон умолчал. При этом в ВМС королевства отмечают "повышенный уровень активности" российских кораблей, связанный с проведением учений российского флота после военно-морского парада в Петербурге.