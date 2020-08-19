"Спартак" не смог забить пенальти "Уфе" и остался без победы

В матче третьего тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" на выезде встречался с "Уфой". Игра для красно-белых началась неудачно: мяч из сетки ворот пришлось вынимать уже на второй минуте — Павел Аликин забил головой после подачи с углового.

Однако уже через десять минут спартаковцы получили возможность пробить пенальти, но Джордан Ларссон не смог переиграть вратаря "Уфы" Александра Беленова. Cчёт гости в итоге всё же сравняли: на 18-й минуте отличился Эсекьель Понсе.