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"Спартак" не смог забить пенальти "Уфе" и остался без победы

Красно-белые, несмотря на пропущенный гол, имели шансы заработать три очка.

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Фото © Twitter / fcsm_official

В матче третьего тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" на выезде встречался с "Уфой". Игра для красно-белых началась неудачно: мяч из сетки ворот пришлось вынимать уже на второй минуте — Павел Аликин забил головой после подачи с углового.

Однако уже через десять минут спартаковцы получили возможность пробить пенальти, но Джордан Ларссон не смог переиграть вратаря "Уфы" Александра Беленова. Cчёт гости в итоге всё же сравняли: на 18-й минуте отличился Эсекьель Понсе.

1:1 — вторая ничья для "Спартака" за три стартовых матча. "Уфа" же впервые в сезоне делит с кем-то очки.

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