Станцию "Новокрестовская" в Петербурге официально переименовали в "Зенит"

В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" официально переименовали в "Зенит". Изменения в Единый государственный реестр недвижимости были внесены 14 августа на основании решения Топонимической комиссии, передаёт телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

Как уточняется, схемы в вагонах составов метро начнут менять с 20 августа. С предложением о переименовании станции в июле к властям города обратилось руководство футбольного клуба "Зенит".

Сейчас станция, введённая в эксплуатацию в 2018 году, закрыта на ремонт из-за протечек. В вестибюлях планируют посадить львов — символ футбольного клуба — и раскрасить всё в сине-бело-голубые цвета.