Школьник из Бурятии спас из Байкала тонущего малыша. Героем мальчик себя не считает

В Бурятии 12-летний школьник Вячеслав Хамаганов спас из воды тонущего малыша, когда отдыхал на берегу Байкала в районе бухты Безымянка. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Семья подростка увидела, как голова мальчика то поднимается, то пропадает под водой, а его родные — мама и бабушка — были заняты грудничком. Тогда школьник, не раздумывая, побежал на помощь.

Глубина у берега, где тонул двухлетний малыш, была небольшая для Вячеслава, максимум по пояс. Подросток взял ребёнка на руки и вынес на берег. Мальчик сильно плакал и успел наглотаться воды, но помощь медиков ему не понадобилась.

Сам школьник не считает, что сделал что-то героическое или необычное. Он отмечает, что просто оказался ближе всех к малышу.