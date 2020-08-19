В Совбезе заявили о необходимости обеспечения безопасности российской зоны в Арктике

Геополитические, геостратегические и экономические интересы ведущих мировых держав ведут Россию к необходимости защитить свою зону влияния в Арктике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова.

— В сложившихся условиях требуется реализация комплекса мероприятий в области обеспечения безопасности российского сектора Арктики, — приводит издание слова Попова.

По мнению Попова, Арктика обладает не только важным военно-стратегическим значением, но и огромным экономическим потенциалом. Там есть богатые углеводородные запасы.

— США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России. С этой целью совершаются разведывательные полёты, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США и НАТО, — сказал он.