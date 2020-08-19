Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Совбезе заявили о необходимости обеспечения безопасности российской зоны в Арктике

Там есть богатые запасы минералов.

255
Post cover

Фото © Pixabay

Геополитические, геостратегические и экономические интересы ведущих мировых держав ведут Россию к необходимости защитить свою зону влияния в Арктике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова.

В сложившихся условиях требуется реализация комплекса мероприятий в области обеспечения безопасности российского сектора Арктики, — приводит издание слова Попова.

Россиянин решил за полгода пройти вокруг Арктики и установить мировой рекорд

Моряк собирается совершить путешествие без захода в порты, пополнения припасов и подстраховки.

По мнению Попова, Арктика обладает не только важным военно-стратегическим значением, но и огромным экономическим потенциалом. Там есть богатые углеводородные запасы.

США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России. С этой целью совершаются разведывательные полёты, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США и НАТО, — сказал он.

Ранее российские школьники обнаружили новый остров в Арктике. Его площадь составляет 5,6 гектара, а высота вместе с ледяным покровом равна 27 метрам.

Выбор редакции

Loading...