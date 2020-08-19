В Совбезе заявили о необходимости обеспечения безопасности российской зоны в Арктике

Геополитические, геостратегические и экономические интересы ведущих мировых держав ведут Россию к необходимости защитить свою зону влияния в Арктике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова.
— В сложившихся условиях требуется реализация комплекса мероприятий в области обеспечения безопасности российского сектора Арктики, — приводит издание слова Попова.
Россиянин решил за полгода пройти вокруг Арктики и установить мировой рекордМоряк собирается совершить путешествие без захода в порты, пополнения припасов и подстраховки.
По мнению Попова, Арктика обладает не только важным военно-стратегическим значением, но и огромным экономическим потенциалом. Там есть богатые углеводородные запасы.
— США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России. С этой целью совершаются разведывательные полёты, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США и НАТО, — сказал он.
Ранее российские школьники обнаружили новый остров в Арктике. Его площадь составляет 5,6 гектара, а высота вместе с ледяным покровом равна 27 метрам.