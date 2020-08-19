Вице-губернатор Петербурга рассказал, готов ли город ко второй волне коронавируса

Санкт-Петербург готов к любому развитию ситуации с коронавирусом, и при необходимости в течение двух дней могут быть дополнительно открыты временные инфекционные отделения на 1600 коек в общей сумме. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев в интервью газете "Петербургский дневник".

— В течение 72 часов возможно перепрофилирование 7839 коек в городских стационарах. В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации дополнительно будут задействованы койки других медицинских организаций, в том числе федерального подчинения, — сказал он, отметив, что в городе принимаются меры по расширению сети медстационаров, которые можно будет задействовать в случае ухудшения ситуации.

По словам Эргашева, во время пика эпидемии помощь петербуржцам оказывало 23 стационара, в числе которых два специализированных, 15 перепрофилированных городских и шесть федеральных. Сейчас, как отметил вице-губернатор, в городе фиксируется в среднем от 150 до 160 новых случаев CoViD-19, помощь больным оказывают в 12 стационарах.

Эргашев также отметил, что с 21 августа запланировано начать прививочную кампанию от гриппа, в рамках которой вакцину получит 2,8 миллиона человека, в том числе 488 тысяч детей.