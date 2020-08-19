Ограничения и дистанционка. Как изменится жизнь школьников с 1 сентября

Многие учителя и особенно родители ещё долго будут вспоминать страх и ужас дистанционного обучения. Кажется, никто не был в восторге от формы образования в период разбушевавшейся коронавирусной инфекции. Все заинтересованные, конечно, с трепетом ждали новостей о том, каким будет учебный процесс с 1 сентября. Многие даже переживали: не введут ли дистанционное обучение на постоянной основе. И тут Роспотребнадзор выпустил рекомендации. Учиться дети будут очно, но дистанционка тоже не исключается.