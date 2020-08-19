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Ограничения и дистанционка. Как изменится жизнь школьников с 1 сентября

Роспотребнадзор выпустил рекомендацию по работе школ и детских садов с 1 сентября. Дистанционное обучение тоже будет.

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Фото © Shutterstock

Многие учителя и особенно родители ещё долго будут вспоминать страх и ужас дистанционного обучения. Кажется, никто не был в восторге от формы образования в период разбушевавшейся коронавирусной инфекции. Все заинтересованные, конечно, с трепетом ждали новостей о том, каким будет учебный процесс с 1 сентября. Многие даже переживали: не введут ли дистанционное обучение на постоянной основе. И тут Роспотребнадзор выпустил рекомендации. Учиться дети будут очно, но дистанционка тоже не исключается.

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Сейчас все школы вступают в так называемый подготовительный период. Обязательная генеральная уборка, закупка термометров и антисептиков. Линейки всё же Роспотребнадзор разрешил, но с оговорками. Учиться дети будут в классах, причём не они будут перебегать из кабинета в кабинет, а учителя. Должно быть составлено и специальное расписание, чтобы ученики на переменах не встречались с другими классами. А вот дистанционное обучение рекомендовано для занятий по факультативным предметам.

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