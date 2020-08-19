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"Заряжена на смерть". Под матрасом у Бари Алибасова нашли куклу-вуду с иголками

Эксперты в области магии говорят, что изделие изготовили и подложили года два назад.

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Фото © LIFE

Во время генеральной уборки в квартире продюсера Бари Алибасова найдена кукла-вуду с парой игл в области живота и головы.

Кукла изготовлена на проволочном основании с использованием красных нитей. Вместе с ней было фото Бари Алибасова с каплями воска.

Специалисты в области магии говорят, что куклу изготовили и подложили Алибасову года два назад. Они также предполагают, что кукла была "заряжена на смерть".

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Сама же семья Алибасовых заявила, что решила пригласить в специалистов в области магии вуду, чтобы произвести очистку квартиры.

Напомним, что сын Бари Алибасова решил сдать квартиру отца за полмиллиона, пока тот будет в Калининграде проходить реабилитацию после выписки из Психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева.

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