"Заряжена на смерть". Под матрасом у Бари Алибасова нашли куклу-вуду с иголками

Во время генеральной уборки в квартире продюсера Бари Алибасова найдена кукла-вуду с парой игл в области живота и головы.
Кукла изготовлена на проволочном основании с использованием красных нитей. Вместе с ней было фото Бари Алибасова с каплями воска.
Специалисты в области магии говорят, что куклу изготовили и подложили Алибасову года два назад. Они также предполагают, что кукла была "заряжена на смерть".
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Сама же семья Алибасовых заявила, что решила пригласить в специалистов в области магии вуду, чтобы произвести очистку квартиры.
Напомним, что сын Бари Алибасова решил сдать квартиру отца за полмиллиона, пока тот будет в Калининграде проходить реабилитацию после выписки из Психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева.