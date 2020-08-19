"Заряжена на смерть". Под матрасом у Бари Алибасова нашли куклу-вуду с иголками

Во время генеральной уборки в квартире продюсера Бари Алибасова найдена кукла-вуду с парой игл в области живота и головы.

Кукла изготовлена на проволочном основании с использованием красных нитей. Вместе с ней было фото Бари Алибасова с каплями воска.

Специалисты в области магии говорят, что куклу изготовили и подложили Алибасову года два назад. Они также предполагают, что кукла была "заряжена на смерть".

Сама же семья Алибасовых заявила, что решила пригласить в специалистов в области магии вуду, чтобы произвести очистку квартиры.