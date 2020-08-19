Мошенники пытались выманить деньги у сотрудников фонда Хабенского под видом перевода на лечение подопечного

Специалисты международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, выявили мошенническую схему по выводу денег из благотворительных фондов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что злоумышленники подменяют адрес электронной почты руководителя фонда и рассылают письма подчинённым, например из финансового отдела, с просьбой срочно оплатить лечение кого-то из подопечных. Так, 3 августа подобное сообщение, в котором были указаны реквизиты для перевода средств, получили сотрудники фонда Константина Хабенского.

— Злоумышленники отправили письмо с сервера хостинг-провайдера Timeweb, подделав технический заголовок под нужный адрес, чтобы ввести в заблуждение сотрудников фонда. При этом в поле "обратный адрес" (данная строка видна не во всех почтовых клиентах) вместо официального домена фонда Хабенского использовался фальшивый домен, отличающийся последовательностью букв. Если бы пользователь ответил на письмо, например, для уточнения деталей перевода, его сообщение направилось бы мошенникам, — отметили в Group-IB.

По меньшей мере три крупных благотворительных фонда с начала августа подверглись подобным атакам, ещё против семи организаций такие кампании готовились.