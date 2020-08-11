Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Риелторы рассказали, где дешевле всего снять квартиру в Москве

Эксперты назвали пять районов столицы, аренда жилплощади в которых обойдётся в самую маленькую сумму.

80
Post cover

Фото © Shutterstock

Снять жильё в Москве по наиболее низкой цене можно в районе Солнцево. Там аренда однокомнатной квартиры обойдётся в среднем в 24,7 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит агентство "Инком-недвижимость".

В пятёрку самых бюджетных районов столицы также вошли Молжаниновский (САО) со средней арендной ставкой 25 тысяч рублей, Ново-Переделкино (ЗАО) — 26,3 тысячи рублей, Бескудниковский (САО) — 27 тысяч рублей и Бирюлёво Западное (ЮАО) — 27,7 тысячи рублей в месяц.

Снять однокомнатную квартиру в среднем по Москве будет стоить 31 тысячу рублей в месяц, средняя ставка для двухкомнатных составляет 42 тысячи рублей, 49 тысяч рублей — для "трёшек", около 60 тысяч рублей — для квартир с четырьмя комнатами и больше.

Заявлявшая о готовности прожить на тысячу рублей Блёданс обзавелась элитной недвижимостью в Москве

Теперь артистка намерена заняться обустройством своего дома и сделать из него "яркий островок безусловной любви".

Ранее риелторы рассказали, что цены на вторичное жильё в России могут значительно снизиться в ближайшие несколько месяцев в связи с рядом факторов, включая ожидание второй волны коронавируса.

Выбор редакции

Loading...