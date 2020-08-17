В Санкт-Петербурге появятся два новых креативных пространства

В Санкт-Петербурге откроются ещё два креативных пространства, заявил руководитель компании BS Art Development Group Александр Басалыгин газете "Петербургский дневник".

— В ближайшее время мы планируем открыть два новых пространства — почти всю самоизоляцию вели переговоры по этому поводу. Пока рассказать ничего не могу, но надеюсь, что мы сможем дать большой релиз в последних числах августа. Если бы не коронавирус, то эти пространства уже работали бы, — рассказал бизнесмен.

Басалыгин также рассказал о том, как креативные пространства Северной столицы пережили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По его словам, довольно гибкий формат работы помог выжить многим подобным пространствам города. Однако прибыль компании упала почти в два раза.

— Очень многие хотели закрыться, но мы старательно откачивали своих резидентов. Единственное, что нам действительно помогло, — это наши дворы. Как только власти разрешили выходить из дома, люди начали приходить туда, чтобы взять еду и кофе навынос, — поделился Басалыгин.

Также бизнесмен отметил, что пока не готов делать прогнозы, касающиеся роста прибыли в ближайшее время. По его словам, сейчас в компании стараются решать "быстрые сегодняшние задачи".