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В Санкт-Петербурге появятся два новых креативных пространства

Новые проекты запустит основатель "Флигеля", "Третьего кластера", "Мультиплейса 17/26" и "Дома культуры".

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Фото © Третий кластер / "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге откроются ещё два креативных пространства, заявил руководитель компании BS Art Development Group Александр Басалыгин газете "Петербургский дневник".

В ближайшее время мы планируем открыть два новых пространства почти всю самоизоляцию вели переговоры по этому поводу. Пока рассказать ничего не могу, но надеюсь, что мы сможем дать большой релиз в последних числах августа. Если бы не коронавирус, то эти пространства уже работали бы, — рассказал бизнесмен.

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Посмотреть на это пришло более тысячи жителей Северной столицы.

Басалыгин также рассказал о том, как креативные пространства Северной столицы пережили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По его словам, довольно гибкий формат работы помог выжить многим подобным пространствам города. Однако прибыль компании упала почти в два раза.

Очень многие хотели закрыться, но мы старательно откачивали своих резидентов. Единственное, что нам действительно помогло, это наши дворы. Как только власти разрешили выходить из дома, люди начали приходить туда, чтобы взять еду и кофе навынос, — поделился Басалыгин.

Также бизнесмен отметил, что пока не готов делать прогнозы, касающиеся роста прибыли в ближайшее время. По его словам, сейчас в компании стараются решать "быстрые сегодняшние задачи".

Ранее Лайф сообщал о том, что в Санкт-Петербурге придумали ряд мер, которые помогут оградить местных жителей от шума кафе.

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