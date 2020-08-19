Израильские учёные заявили о новом тесте на коронавирус

Медики в Израиле проверили новый тест на коронавирус и заявили, что болезнь можно определить менее чем за минуту, сообщает РИА "Новости".

— Израильская медицина презентовала технологию выявления CoViD-19 за 30–40 секунд. А также приложение, позволяющее получить ответ в течение 20 минут дома, не имея рядом специального оборудования, — пишет издание.

Отмечается, что Министерство здравоохранения страны намерено объявить тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению CoViD-19.

В РФ за сутки было зафиксировано 4828 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 25,5% не было клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.