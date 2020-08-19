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Норвегия объявила российского дипломата персоной нон грата

Он работал в торговом отделе Посольства РФ.

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Фото © Pixabay

Норвегия высылает российского дипломата, он объявлен персоной нон грата. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства сообщает NRK.

Имя дипломата не уточняется, известно, что он работал в торговом отделе Посольства России.

Он совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата, — заявила телеканалу глава отдела коммуникаций норвежского внешнеполитического ведомства Трюде Маасейде.

Болгарию покинули объявленные персонами нон грата российские дипломаты

Власти страны заподозрили их в шпионаже, Москва назвала это провокацией.

Собеседница телеканала уточнила, что о высылке дипломата его коллеги были проинформированы 18 августа.

Ранее Словакия решила выслать трёх российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

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