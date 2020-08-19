Норвегия объявила российского дипломата персоной нон грата

Норвегия высылает российского дипломата, он объявлен персоной нон грата. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства сообщает NRK.
Имя дипломата не уточняется, известно, что он работал в торговом отделе Посольства России.
— Он совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата, — заявила телеканалу глава отдела коммуникаций норвежского внешнеполитического ведомства Трюде Маасейде.
Болгарию покинули объявленные персонами нон грата российские дипломатыВласти страны заподозрили их в шпионаже, Москва назвала это провокацией.
Собеседница телеканала уточнила, что о высылке дипломата его коллеги были проинформированы 18 августа.
Ранее Словакия решила выслать трёх российских дипломатов по обвинению в шпионаже.