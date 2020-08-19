Боровшихся с коронавирусом врачей отблагодарили полётом на воздушном шаре — видео

Видео предоставлено Лайфу ОНФ
Мечту врачей полетать на воздушном шаре исполнили в рамках акции "МыВместе" в Подмосковье, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).
— Партнёры акции ООО "Чистая линия" и клуб "Аэронавт" организовали полёт на воздушном шаре для медработников ГКБ № 40, ГБУЗ МО Талдомская ЦРБ, Химкинской областной больницы, Городской клинической больницы имени Юдина, — написали в ОНФ.
Оставайся донором. "Молодёжка ОНФ" продолжает пополнять запасы крови в российских регионахКомпоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения: для эритроцитов — не больше пяти недель, а для тромбоцитов — всего пять суток. Именно поэтому важно оставаться донором даже на фоне пандемии.
Как отметила эксперт ОНФ Юлия Зимова, врачи сами обратились с просьбой исполнить их мечту. И добавила, что врачи с высоты птичьего полёта увидели Московскую область. Сам полёт начался в подмосковном Дмитрове.
Ранее в РФ было зафиксировано 4828 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 25,5% не было клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.