Боровшихся с коронавирусом врачей отблагодарили полётом на воздушном шаре — видео

Оставайся донором. "Молодёжка ОНФ" продолжает пополнять запасы крови в российских регионах Компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения: для эритроцитов — не больше пяти недель, а для тромбоцитов — всего пять суток. Именно поэтому важно оставаться донором даже на фоне пандемии.