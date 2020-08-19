Умерла пациентка, "воскресшая" несколько дней назад в морге под Курском

Жительница Курской области, которую несколько дней назад обнаружили живой в морге после того, как констатировали смерть, умерла в областной клинике. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на племянницу пенсионерки.

В региональное медучреждение женщину перевели пару дней назад, там ей должны были провести ещё одну операцию. Однако сегодня, 19 августа, родственница погибшей сообщила о её смерти. Отмечается, что главврач райбольницы ушёл в отпуск после жуткого случая.