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Умерла пациентка, "воскресшая" несколько дней назад в морге под Курском

Медики главной клиники региона не смогли спасти пенсионерку.

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Фото © Pixabay

Жительница Курской области, которую несколько дней назад обнаружили живой в морге после того, как констатировали смерть, умерла в областной клинике. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на племянницу пенсионерки.

В региональное медучреждение женщину перевели пару дней назад, там ей должны были провести ещё одну операцию. Однако сегодня, 19 августа, родственница погибшей сообщила о её смерти. Отмечается, что главврач райбольницы ушёл в отпуск после жуткого случая.

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В январе текущего года он ушёл из дома в неизвестном направлении.

Напомним, пациентка очнулась в морге после операции. Врачи же были уверены, что она уже умерла. Сейчас СКР проводит проверку по факту произошедшего.

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