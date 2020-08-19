Мясников ответил на слухи о скором введении полного карантина в России

Главный врач московской больницы № 71, ведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в РФ карантина в сентябре. В своём телеграм-канале он высказался о ситуации, назвав подобный скорый сценарий весьма маловероятным и не имеющим предпосылок.

— Это никому не нужно и может повлечь за собой просто катастрофические последствия, <...> пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах, — уверен врач. Он добавил, что в эпидемиологическом смысле подобного форс-мажора быть не может.

По словам Мясникова, невзирая на это, после отпуска он регулярно слышит от журналистов, бизнесменов, политиков и учителей из разных городов страны о "полном закрытии всего с 20 сентября". Медик заметил, что ему даже отказали в выступлении в Краснодаре, мотивируя решение именно этим слухом.

— Сегодня и официальные лица подтверждают, что не планируют закрытия. Что ещё надо? — удивился врач. Он заверил, что ничего подобного не будет, поскольку на это нет медицинских показаний.