Оставайся донором. "Молодёжка ОНФ" продолжает пополнять запасы крови в российских регионах

Активисты "Молодёжки ОНФ" по просьбе врачей продолжили восполнять запасы крови и плазмы в тех регионах, где наблюдается их нехватка. Так, в Краснодаре акция "Оставайся донором" прошла на станции переливания крови Министерства здравоохранения. К активистам присоединились жители края, которые зарегистрировались на процедуру через портал госуслуг.

За период пандемии "Молодёжка ОНФ" сдаёт кровь уже третий раз. В апреле и июне прошли два крупных всероссийских марафона "Оставайся донором", организованных совместно со Службой крови и Федеральным медико-биологическим агентством. Весной акция объединила более тысячи участников в 73 регионах страны, а летом в ней приняли участие уже более 45 тысяч человек из 76 субъектов.

Фото предоставлено пресс-службой "Молодёжки ОНФ" 1 / 3

— Во время карантина нам звонили доноры с территорий, которые были готовы присоединиться к акции. Но из-за противоэпидемических мер кровь на станции переливания в краевой столице можно было сдать только донорам с городской пропиской. Теперь ограничения сняты и желающих пополнить вместе с нами запасы крови становится всё больше, — отметила участница "Молодёжки ОНФ" Краснодарского края Анастасия Харченко.

По словам активистов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Если человек чувствует себя здоровым, не был в контакте с инфицированными, не находится на карантине и хочет помочь, то его ждут на станциях переливания крови по всей стране. Важно отметить, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения: для эритроцитов — не больше пяти недель, а для тромбоцитов — всего пять суток. И если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с рядом тяжёлых заболеваний может оказаться под угрозой.