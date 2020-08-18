Названы дата и место похорон певицы Валентины Легкоступовой

Заслуженную артистку России Валентину Легкоступову похоронят 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль. Церемония прощания с артисткой начнётся в 12 часов дня в траурном зале этого же кладбища.

Как сообщает портал Дни.ру, артистку придадут земле на новом участке погоста, являющегося фактически филиалом Новодевичьего кладбища, где похоронены многие известные личности — Вера Глаголева, Николай Караченцов, Александр Лазарев. В марте прошлого года недалеко от предполагаемого места захоронения Валентины Легкоступовой похоронили певицу Юлию Началову.

По предположению близких Валентины, церемония пройдёт без присутствия посторонних и журналистов, а сама артистка будет в закрытом гробу. Супруг певицы Юрий Фирсов и вовсе утверждает, что похороны пройдут вопреки воли умершей, ведь ещё при жизни она якобы просила кремировать её тело после смерти, а прах развеять с яхты над любимым островом Тенерифе.