Названы дата и место похорон певицы Валентины Легкоступовой

Заслуженную артистку России Валентину Легкоступову похоронят 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль. Церемония прощания с артисткой начнётся в 12 часов дня в траурном зале этого же кладбища.
Как сообщает портал Дни.ру, артистку придадут земле на новом участке погоста, являющегося фактически филиалом Новодевичьего кладбища, где похоронены многие известные личности — Вера Глаголева, Николай Караченцов, Александр Лазарев. В марте прошлого года недалеко от предполагаемого места захоронения Валентины Легкоступовой похоронили певицу Юлию Началову.
По предположению близких Валентины, церемония пройдёт без присутствия посторонних и журналистов, а сама артистка будет в закрытом гробу. Супруг певицы Юрий Фирсов и вовсе утверждает, что похороны пройдут вопреки воли умершей, ведь ещё при жизни она якобы просила кремировать её тело после смерти, а прах развеять с яхты над любимым островом Тенерифе.
Раскрыты слова Легкоступовой о причине полученных перед смертью травмПевица скончалась 14 августа, не приходя в сознание.
Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь. Приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что артистка сама повредила голову, упав в ванной. Заслуженная артистка России скончалась 14 августа в возрасте 54 лет.