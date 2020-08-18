На Урале браконьеры обстреляли охотоведа и сожгли его машину

В Сысертском районе Свердловской области браконьеры напали на охотоведа. По информации Ura.ru, инцидент произошёл в субботу около девяти часов вечера. В машине кроме охотоведа находились председатель местного общества охотников и бойцы СОБРа. Это был рейд.

— Охотоведа и председателя общества охотников Владимира Токарева обстреляли из ружей, после этого нападавшие сожгли наш служебный УАЗ. Полиция оперативно отреагировала и задержала браконьеров. Их семеро, все местные сысертские жители, — сообщил собеседник издания.

Люди не пострадали, но автомобиль Департамента по охране животного мира Свердловской области уничтожен. Полиция задержала всех семерых нападавших спустя несколько часов после происшествия.