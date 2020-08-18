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На Урале браконьеры обстреляли охотоведа и сожгли его машину

Задержаны семеро вооружённых местных жителей.

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В Сысертском районе Свердловской области браконьеры напали на охотоведа. По информации Ura.ru, инцидент произошёл в субботу около девяти часов вечера. В машине кроме охотоведа находились председатель местного общества охотников и бойцы СОБРа. Это был рейд.

Охотоведа и председателя общества охотников Владимира Токарева обстреляли из ружей, после этого нападавшие сожгли наш служебный УАЗ. Полиция оперативно отреагировала и задержала браконьеров. Их семеро, все местные сысертские жители, — сообщил собеседник издания.

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Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении 14 иностранцев.

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