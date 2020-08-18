Подполковника-домушника задержали за кражу более трёх миллионов рублей в Москве

В Москве задержали подполковника, который вынес из квартиры бизнесмена 3,2 миллиона рублей. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего старшего инспектора управления по вопросам миграции ГУ МВД России подполковника полиции Игоря У. По версии следствия, он вместе с сообщником подобрал ключи и проник в квартиру заместителя генерального директора ООО "Шельф 2000".

Из квартиры вынесли ювелирные изделия, наручные часы, 700 евро (более 60 тысяч рублей), 150 долларов США (около 11 тысяч рублей) и 150 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на неизвестного сообщника Утенкова по статье 158 УК РФ "Кража". Сам бывший страж порядка уже задержан.