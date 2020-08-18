Подполковника-домушника задержали за кражу более трёх миллионов рублей в Москве

В Москве задержали подполковника, который вынес из квартиры бизнесмена 3,2 миллиона рублей. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего старшего инспектора управления по вопросам миграции ГУ МВД России подполковника полиции Игоря У. По версии следствия, он вместе с сообщником подобрал ключи и проник в квартиру заместителя генерального директора ООО "Шельф 2000".
СМИ: У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы за 300 тысяч евроПреступление было совершено 19 июля.
Из квартиры вынесли ювелирные изделия, наручные часы, 700 евро (более 60 тысяч рублей), 150 долларов США (около 11 тысяч рублей) и 150 тысяч рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело на неизвестного сообщника Утенкова по статье 158 УК РФ "Кража". Сам бывший страж порядка уже задержан.
Ранее Лайф писал о московской пенсионерке, у которой украли сейф с деньгами. Однако преступникам не повезло — открыть его они так и не смогли.