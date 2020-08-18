Алибасов выписался из психбольницы и сразу подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

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Музыкальный продюсер Бари Алибасов выписался из психиатрической больницы им. Алексеева и сразу же занялся разводом с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом Лайфу сообщил PR-директор шоумена Вадим Горжанкин.
— 11 августа продюсер поехал к адвокату Сергею Жорину, чтобы оформить на него доверенность по разводу, и изъявил желание, чтобы он стал холостым как можно скорее. По словам Алибасова, он не хочет, чтобы у кого-то был мотив его убить и завладеть частью его наследства, — заявил собеседник Лайфа.
Адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, подтвердил, что заявление о разводе уже подано в один из мировых судов Москвы. Он опубликовал кадры со встречи с Алибасовым, на которых артист говорит, что их брак с Федосеевой-Шукшиной уже не спасти.
Адвокат Алибасова потребовал возбудить дело против дочери Федосеевой-Шукшиной и первого солиста "На-На"Ранее сын продюсера заявил, что отца спаивали алкоголем в течение некоторого времени.
Напомним, что между супругами ранее возник конфликт по поводу квартиры Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря, а актриса решила вернуть себе заветные квадратные метры через суд. Троицкий суд наложил арест на спорную квартиру и запретил любые операции с ней.