Русский характер "Вашингтона". Смогут ли Овечкин и Кузнецов вытащить "мёртвых капиталистов" в финал

По ту сторону океана в канадских городах Торонто и Эдмонтон клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжают вести борьбу в первом раунде Кубка Стэнли. Внимание большинства российских болельщиков приковано к серии, где самая русская команда лиги "Вашингтон Кэпиталз" отчаянно бьётся с клубом "Нью-Йорк Айлендерс" и после четырёх очных игр находится в шаге от выбытия из турнира, уступая в серии "островитянам" со счётом 1-3.

Положение "Вашингтона" сложное, но поправимое, и это несмотря на то, что за вековую историю НХЛ только в четырёх случаях командам удавалось повернуть серию вспять — отыграться с 0-3. И первый шаг от пропасти Овечкин с партнёрами уже сделали, выиграв четвёртую игру (3:2). Именно она может не только оказаться переломной в этой серии, но и стать отправной точкой для "капиталистов" в пути к их второму Кубку Стэнли за последние три сезона. В первых трёх встречах команда выглядела откровенно мёртвой, но Овечкин и Кузнецов потихоньку начинают её оживлять.

"Вашингтон" уже бывал в схожей ситуации. Два года назад в свой триумфальный сезон столичные в первом раунде горели в серии "Коламбусу" 0-2, но нашли в себе силы выиграть четыре следующие игры и пройти дальше по турнирной сетке, что в последствии принесло им первый в истории клуба Кубок Стэнли. И если "Кэпиталз" удалось сотворить это чудо несколько лет назад, то почему бы и сейчас не повторить тот успех. Конечно, "Айлендерс" далеко не "Коламбус", но и игроки "Вашингтона" за эти два года стали только сильнее и опытнее, а опыт в плей-офф дорогого стоит. И он столичным хоккеистам пришёлся как нельзя вовремя. В четвёртом матче серии с "Айлендерс" "Вашингтон" был прижат к стенке, уступая в ходе игры 0:2, и именно опыт той ситуации двухлетней давности помог Овечкину и Кузнецову напомнить хоккейной Канаде о русском характере, на котором, без всякого преувеличения, держится нынешний "Кэпиталз".

Ovi! Alex Ovechkin fires one home and the Capitals tie it up!#ALLCAPS pic.twitter.com/xqrVKRGBiJ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020

Если мы собираемся играть так, как играли четвёртый матч, то у нас есть неплохие шансы вернуться в серию. Мы будем играть каждый матч и двигаться шаг за шагом. Одну победу мы одержали, переходим к следующей игре Александр Овечкин Нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Неутешительные результаты команды подтолкнули Овечкина перед победной игрой на смену имиджа. В надежде, что это принесёт удачу, Ови избавился от лишней растительности на лице, оставив аккуратно побритую бороду с усами.

Фото © Twitter / Washington Capitals

Его примеру последовали и другие российские легионеры — Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, которые также не стали соблюдать устойчивую традицию не бриться во время игр плей-офф, и, как мы видим, это сработало. Кузнецов вдобавок решил не ограничиваться одной бородой и побрился наголо.

Evgeny Kuznetsov shaved his head. https://t.co/WBM994EBN6 — RMNB (@russianmachine) August 19, 2020

Неудачный старт "Кэпиталз" не единичный случай в нынешнем плей-офф, когда после всемирного карантина команда-лидер не может нащупать и продемонстрировать свою лучшую игру. Тот же "Бостон", как и "Вашингтон", неудачно сыграл в турнире посева, другое дело, что "мишки" быстрее столичных хоккеистов адаптировались к нынешним хоккейным реалиям и втянулись в игровой процесс, не доводя ситуацию до критической отметки. Но, как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. Уже завтра подопечным Тодда Рирдена предоставится возможность доказать, что победа в четвёртой игре не была случайной.

Думаю, перелом начался во второй половине первого периода. Мы получили представление, как должны действовать, если собираемся участвовать в этом турнире. Мы начали навязывать свою волю, отвоёвывать пространство, добились некоторого прогресса в зоне нападения. Это очень важно для успеха нашей команды Тодд Рирден Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз"