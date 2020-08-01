НХЛ возвращается! У кого из россиян больше шансов на Кубок Стэнли?

Всё ближе рестарт сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Уже сегодня, 1 августа, пройдут первые матчи плей-офф Кубка Стэнли, а имя нового чемпиона мы узнаем в конце сентября. Пока команды готовятся к ледовым сражениям, рассказываем, кто из наших парней поборется за чемпионскую чашу.

"Вашингтон Кэпиталз" (Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук)

Фото © Пресс-служба НХЛ

Самая русская команда Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" числится одним из главных фаворитов турнира. Ведомые своим бессменным капитаном Александром Овечкиным столичные хоккеисты намерены взять второй кубок за последние три сезона. Именно от игры русских парней будет зависеть, удастся ли "Кэпиталз" вновь привезти трофей в столицу США.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" (Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров)

Фото © Пресс-служба НХЛ

"Тампе" уже не первый год пророчат победу в Кубке Стэнли. И действительно, регулярки Кучерову и компании даются достаточно легко, однако в плей-офф у команды начинаются проблемы. Сделали ли выводы из прошлых неудач подопечные Джона Купера, узнаем в ближайшее время.

"Сент-Луис Блюз" (Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв)

Фото © Пресс-служба НХЛ

Перед стартом плей-офф в состав действующего обладателя Кубка Стэнли вернулся нападающий Владимир Тарасенко, пропустивший практически всю регулярку из-за травмы. Тарасенко — лидер "музыкантов", а его присутствие на льду придаст команде мощи в атаке.

"Колорадо Эвеланш" (Никита Задоров, Владислав Наместников, Валерий Ничушкин)

Фото © Пресс-служба НХЛ

"Колорадо" в этом сезоне приятно удивляет, а вместе с командой и нападающий Валерий Ничушкин. Россиянину в НХЛ не удавалось отличиться на протяжении 91 игры. Однако после матча с "Торонто", в котором он прервал свою безголевую серию, Валерия прорвало. В итоге к моменту остановки регулярки в активе Ничушкина числится 13 заброшенных шайб. И если всемирный карантин не выбил Валерия из колеи, то его снайперские качества очень пригодятся "лавинам" в борьбе за Кубок Стэнли.

"Питтсбург Пингвинз" (Евгений Малкин)

Фото © Twitter / Pittsburgh Penguins

Нападающий Евгений Малкин, как и весь "Питтсбург", является опытным бойцом плей-офф. И как бы Евгений ни выглядел в регулярном чемпионате, в матчах навылет он способен прилично добавить в своей игре. А если Малкин поймает кураж, остановить таких "пингвинов" будет невероятно сложно любой команде НХЛ.

"Нью-Йорк Рейнджерс" (Александр Георгиев, Игорь Шестёркин, Павел Бучневич, Артемий Панарин)

Фото © Пресс-служба НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" — самая непредсказуемая команда этого розыгрыша Кубка Стэнли, главный актив которой — нападающий Артемий Панарин. Сейчас на россиянина ложится большая ответственность. Если пойдёт игра у Панарина, то у команды "Рейнджерс" будет шанс подальше забраться по сетке.

"Каролина Харрикейнз" (Андрей Свечников)

Фото © Пресс-служба НХЛ

Андрей за последнее время своей игрой закрепил за собой звание одного из лидеров "Каролины". Ну а прошлогодний кулачный бой с Овечкиным и вовсе сделал Свечникова знаменитостью. Увидим ли мы что-то похожее в этом плей-офф?

"Даллас Старз" (Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов)

Фото © Пресс-служба НХЛ

"Звёздам" из Далласа концовка регулярки явно не удалась. Не шла игра и у российского нападающего Александра Радулова. Главная проблема Александра — нестабильность. Радулов может выдать сумасшедший матч, забросить несколько шайб, ассистировать, но в следующей игре он может запросто уйти в тень, никак себя не проявив. В плей-офф нет времени на раскачку, поэтому свои лучшие качества Радулову нужно показывать в каждой игре.

"Флорида Пантерз" (Сергей Бобровский, Евгений Дадонов)

Фото © Пресс-служба НХЛ

Главный вопрос для болельщиков "Флориды": в какой игровой форме находится их основной голкипер Сергей Бобровский? Пять пропущенных шайб от "Тампы" не могут не вызывать вопросов. Однако Бобровский достаточно опытный голкипер, чтобы не зацикливаться на неудачах, ведь самые главные игры этого исторического сезона для Сергея впереди.

Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Сергей Немчинов прокомментировал Лайфу старт плей-офф Кубка Стэнли, отметив, что сейчас после длительного карантина достаточно трудно определить фаворитов турнира.

— Очень сложно сейчас говорить, кто фаворит этого плей-офф. В такой ситуации, которая сложилась в мире, шансы на успех у всех команд одинаковы. Всё будет зависеть от того, насколько быстро лидеры наберут игровую форму. Считаю даже, что больше шансов у тех клубов, которые играют плей-аут, так как у них будет хоть какой-то разбег, а вот у лидеров этой возможности разыграться не будет.