Как насчёт Валиева? Опытный ветеран наконец дебютирует в UFC

Ивент интересен в первую очередь присутствием в числе его участников ветерана смешанных единоборств из Дагестана Тимура Валиева. Для Счастливчика предстоящий бой станет дебютом в ведущем на планете промоушене.

30-летний Тимур Валиев (16-2-0), несмотря на отсутствие в своём резюме схваток под брендом UFC, является одним из самых авторитетных и уважаемых бойцов в стране. Счастливчика негласно называют капитаном топовой команды Dagfighters, в состав которой входят такие звёзды ММА, как Забит Магомедшарипов, Рустам Хабилов, Омари Ахмедов, Магомед Магомедов (Тигр), Рустам Керимов.

Свой путь в смешанных единоборствах Валиев начал с поражения в 2010 году неизвестному на сегодняшний день шведу Олле Рабергу. Но дебютное фиаско не сломило махачкалинца, выдавшего впоследствии впечатляющую победную серию из десяти поединков. Безусловно, самым значимым из них стал успех в бою с Олегом Борисовым в рамках шоу Fight Nights 8.

Победа над активно раскручиваемым на тот момент Домкратом сделала из Тимура звезду, способную биться в самых лучших лигах. По непонятным причинам дагестанский боец не получил контракта с UFC, но всё же смог оказаться в Штатах, подписав соглашение с промоушеном WSOF. В Америке Счастливчик провёл девять поединков, восемь из которых уверенно выиграл. Единственным обидчиком россиянина стал ныне действующий боец UFC Крис Гутьеррес, которого впоследствии Валиев реваншировал. Два последних поединка Тимур провёл в России, заработав рекорд 2-0 в организации Gorilla Fighting.

В Лас-Вегасе противником россиянина станет темнокожий калифорниец Джамалл Эммерс, сливший свой дебют в "восьмиугольнике" грузину Гиге Чикадзе. В целом 31-летний американец довольно опытный и зрелый боец, способный преподнести неприятный сюрприз. Но всё же техника и мастерство Тимура находятся совсем на другом уровне. И осечек быть не должно. Гораздо интереснее будет взглянуть на Валиева с куда более именитыми противниками, до которых, мы надеемся, Счастливчик совсем скоро дойдёт…

Из других событий воскресного шоу необходимо отметить мейн-ивент — поединок в среднем весе между небитым армяно-американским бойцом Эдменом Шахбазяном (11-0-0) и ветераном из топ-10 Дереком Брансоном (20-7-0).

22-летний Шахбазян дебютировал в "восьмиугольнике" два года назад, заработав винстрик из четырёх поединков. Три победы из четырёх Эдмен одержал досрочно, особенно запомнившись ярким нокаутом во встрече с Брэдом Таваресом…

Несмотря на непобеждённость и желание стать самым молодым в истории UFC чемпионом, армянский боец может прервать свою победную серию в поединке с Брансоном.