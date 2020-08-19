Четверть века на льду. Самая старая фигуристка России не хочет на пенсию

Между победами Ирины Слуцкой и триумфальной Олимпиадой в Сочи случился самый тёмный период в современной истории российского фигурного катания. У мужчин царствовал Плющенко, а вот у женщин всё было настолько плохо, что на чемпионат мира нам разрешали отправлять всего лишь одну участницу, а не три, как сейчас. Честь возвращать женскую одиночку в элиту выпала Алёне Леоновой. Важнейшая миссия, значение которой иногда меркнет в лучах славы олимпийских побед.

Смена поколений в фигурном катании нулевых произошла символично: Ирина Слуцкая в ноябре 2006 года после бронзы в Турине объявила о завершении карьеры, а Алёна Леонова, которая считает Слуцкую своим кумиром, как раз тогда поехала на свои первые международные турниры и через пару месяцев впервые приняла участие в чемпионате России. Сегодня Леонова — рекордсменка национальных первенств, она принимала в них участие уже 13 раз. В ноябре 2020 года Алёне стукнет 30 лет.

Леонова в 2014 году. Фото © ТАСС / Замир Усманов

Так долго в истории нашего фигурного катания выступала только Мария Бутырская, а сегодня в такие цифры вообще трудно поверить. 24-летняя Сотникова открывает свою школу, 22-летняя Липницкая — счастливая мама, 18-летняя Загитова уже больше полугода на паузе, 16-летняя Косторная уже собирается уходить через два года. На их фоне 30-летняя Алёна Леонова, которая даже и не думает вешать коньки на гвоздь, смотрится буквально динозавром из другой эпохи.

Я тренируюсь, но у меня вопрос, который возникает у всех: непонятно, что будет с сезоном. В остальном у меня всё нормально, работаю в обычном режиме, обе программы готовы. На закрытых прокатах не буду выступать, а в остальном посмотрим Алёна Леонова Вице-чемпионка мира 2012 года

Энтузиазм Леоновой у одних вызывает радость и уважение, у других — сочувствие. Ведь серьёзных результатов у Алёны не было давно. Если фигуристка действительно начнёт этот сезон, то это будет для неё уже третье десятилетие на льду!

В 2009-м заняла седьмое место на чемпионате мира, вернув России вторую квоту на главных стартах.

В 2010-м стала лучшей из наших на Олимпиаде в Ванкувере.

В 2011-м остановилась в шаге от бронзы ЧМ, но вернула нашей стране третью квоту.

В 2012-м выиграла серебро чемпионата мира.

Леонова в 2010 году. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

А вот дальше стартовала эра Этери Тутберидзе, мегаталантливых девочек и ультра-сложных прыжков. Конкуренция возросла настолько, что Леонова больше не ездила ни на чемпионаты Европы, ни на чемпионаты мира, ни тем более на Олимпиаду. В 2015 году она выиграла Универсиаду, в 2016-м — финал Кубка России. Турниры, победы в которых сейчас носят скорее утешительный характер.

Однако чего у Леоновой не отнять, так это безмерной любви к фигурному катанию. Она продолжает тренироваться и выступать, при этом не находясь на зарплате в федерации как член сборной России, а тратя свои собственные деньги. Параллельно участвует в различных шоу и трудится в должности председателя комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Чего там, у неё даже муж — фигурист. Тот самый Антон Шулепов, который в декабре прошлого года угодил в скандал из-за своего костюма "узника Освенцима". Он, кстати, на шесть лет моложе Леоновой, в этом году спортсмену исполнилось 24 года.