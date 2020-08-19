Блат за Олимпиаду? Загитова поступает на журфак с ничтожными баллами

— Планирую выучиться на тренера и воспитывать маленьких чемпионов, как Этери Георгиевна Тутберидзе, — уверенно заявляла Алина Загитова в интервью журналу Tatler буквально в мае. Однако за три месяца планы олимпийской чемпионки резко поменялись. В итоге фигуристка подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Специальность многих удивила — журналистика.

Свой выбор Загитова объяснила интересно: дескать, на спортивных направлениях ей было бы слишком легко, ведь в этой сфере ей всё известно, а вот журналистика — это новый челлендж. К тому же олимпийская чемпионка призналась, что до сих пор не может победить свою боязнь бесед с журналистами, поэтому хочет попробовать оказаться по другую сторону баррикад.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

— У меня много причин. Я ужасно стесняюсь давать интервью! Ужасно! Знаете, когда тебе задают вопрос, а у тебя сердце колотится, лицо красное и ты, кроме "да" и "нет", ничего сказать не можешь? Вот у меня сначала было всё именно так. Сейчас чуть проще, но всё равно. Хочу победить этот страх. Это раз. Ещё хочу научиться правильно и красиво излагать свои мысли. И вообще, эта профессия мне близка… Когда возник вопрос, куда поступать, я подумала: ну, на спортивных направлениях мне учиться будет несложно — я в теме. А вот освоить профессию журналиста — это вызов для меня. Это интересно, — рассказала Загитова.

Любопытно ещё и другое: фигуристка призналась, что хочет уйти в спортивную журналистику и мечтает вести профильные программы, вдохновляясь своей любимой ведущей Екатериной Андреевой. А ещё жёстко прошлась по будущим коллегам, которые задают ей "одинаковые и нелогичные вопросы" или даже "небылицы" сочиняют. "Я сама буду работать совершенно по-другому!" — сильное заявление олимпийской чемпионки.

Для этого Алине придётся пройти большой путь. Ведь, судя по результатам ЕГЭ, времени на учёбу у фигуристки совсем не оставалось. В результате она набрала 51 балл по русскому языку и 44 — по обществознанию. С общей суммой в 181 балл Загитова в данный момент занимает 181-е место из 196 абитуриентов. Ниже неё только те, кто вообще не сдавал творческий конкурс, а меньшей суммы баллов за школьные предметы вообще ни у кого нет. Конечно, ни у кого из будущих однокурсников Загитовой нет и олимпийского золота, но тут и не им меряются.

На сайте РАНХиГС есть свежий видеоролик, в котором первокурсник журфака рассказывает, что для поступления на факультет сумма за два предмета должна составлять минимум 110 баллов (даже для контракта, да), но, видимо, на олимпийских чемпионов (у Загитовой — 95) это правило не распространяется. В другом же документе о правилах приёма указывается другой минимальный порог: 50 баллов по русскому языку и 44 по обществознанию — в него Загитова вписывается с ювелирной точностью. Удивительное совпадение, особенно учитывая тот факт, что школа "Самбо-70", которую закончила Загитова, и её будущий вуз имеют партнёрские отношения, которые оформились аккурат после того, как гендиректор "Самбо-70" Ренат Лайшев и его заместители закончили магистратуру РАНХиГС.

Кстати, о баллах на ЕГЭ. Конечно, от профессиональных спортсменов никто не требует запредельных результатов, но и считать низкие баллы нормой тоже неправильно. Особенно когда рядом есть живой пример — фигурист Пётр Гуменник (бронза чемпионата мира среди юниоров 2020 года), который тоже в этом году закончил школу, набрал на ЕГЭ по русскому языку 98 баллов, а по химии — 97.

Ещё занятно наблюдать, как Загитова сетует на отсутствие логики у журналистов (которые, к слову, лишь интересовались её эмоциональным состоянием после победы на Олимпиаде, а ведь оно может быть разным: от радости до морального опустошения), но при этом в её словах логические цепи тоже не всегда очевидны. Алина чётко дала понять, что ей интересна спортивная журналистика и она хочет работать именно в этом направлении. На журфаке РАНХиГС есть четыре образовательные программы:

Деловая журналистика, политическая журналистика

Медиажурналистика

Продюсирование и культурная политика

Спортивная журналистика

Угадаете, какую выбрала Загитова? А вот и не спортивную. Выбор олимпийской чемпионки — продюсирование и культурная политика.

Мне это близко. Мы с ребятами в нашей спортивной команде тоже ведь в какой-то степени часть культурной политики. Я же понимаю, что мы не просто так катаемся на льду и добиваемся результатов — мы мотивируем ребят в России. Мы представляем нашу страну на мировой спортивной арене. По нам судят о нашей стране Алина Загитова Олимпийская чемпионка

Согласно описанию на сайте РАНХиГС, на выбранном Загитовой направлении готовят не только журналистов, а больше пиарщиков, политологов и GR-менеджеров — тех, кто взаимодействует с органами власти. Не исключено, что таким образом олимпийская чемпионка пробивает себе дорогу в Государственную думу, где уже заседает немало спортсменов. За всё фигурное катание там отдувается только Ирина Роднина. Возможно, Загитова однажды её заменит? Или составит пару? Узнаем со временем.

Пока до этого ещё далеко: олимпийская чемпионка только-только забрала свой школьный аттестат из Центра спорта и образования "Самбо-70". Хотя даже в посте с благодарностью учителям за терпение и труд в глаза бросается реклама итальянского бренда женской одежды премиум-класса — очередной контракт в копилку самой востребованной фигуристки мира.

Пока Алёна Косторная бежит за контрактами к Плющенко, Алине Загитовой всё ещё предложения сыпятся сами собой. Теперь ещё добавится учёба в вузе — Алина поступает на очное отделение. Как при таком стиле жизни в принципе продолжать профессиональную карьеру? А ведь фанаты жаждут возвращения своей любимицы на лёд.