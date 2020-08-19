Mercedes-Benz отзывает свыше тысячи пикапов в России

Официальный представитель концерна Mercedes-Benz в России — АО "Мерседес-Бенц Рус" — принял решение о добровольном отзыве 1062 автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат пикапы серии X-класса (тип 470), реализованные в период с января 2018-го по декабрь 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является некорректная информация по максимальным значениям нагрузки на крышу, содержащаяся в руководстве по эксплуатации.

При движении пикапа, если максимальная нагрузка на крышу будет превышена, может быть нарушена корректная работа электронной системы контроля устойчивости авто.

— В случае аварии груз, закреплённый на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм, — отмечается в сообщении.

На транспортных средствах планируют заменить или актуализировать руководство по эксплуатации.