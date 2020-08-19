Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Коми назвали причину обрушения шахты, где погибли четверо

Ранее предполагалось, что всему виной нарушения техники безопасности.

64
Post cover

Фото © Pixabay

Не только нарушения техники безопасности, но и сам проект сооружения мог стать причиной обрушения на шахте "Воргашорская" в Коми, при котором погибло четыре человека, сообщает РИА "Новости".

Сейчас, наверное, ещё слишком рано говорить о конкретных причинах инцидента, но уже однозначно можно сказать, что есть пробелы в подготовке документации, инженерные просчёты со стороны организации, которая готовила проект, — пишет издание со ссылкой на директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании "Северсталь" Валерия Минчева.

На крупнейшей угольной шахте в России произошёл пожар

В момент задымления под землёй находилось 176 сотрудников.

С момента передачи объекта по акту допуска ответственность, безусловно, лежит на организации, которая взялась за выполнение работ, — сказал Минчев.

Ранее в Республике Коми во время проведения работ погибло четыре шахтёра. Предварительно сообщалось, что трагедия случилась из-за нарушений требований техники безопасности.

Выбор редакции

Loading...