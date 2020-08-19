В Коми назвали причину обрушения шахты, где погибли четверо

Не только нарушения техники безопасности, но и сам проект сооружения мог стать причиной обрушения на шахте "Воргашорская" в Коми, при котором погибло четыре человека, сообщает РИА "Новости".

— Сейчас, наверное, ещё слишком рано говорить о конкретных причинах инцидента, но уже однозначно можно сказать, что есть пробелы в подготовке документации, инженерные просчёты со стороны организации, которая готовила проект, — пишет издание со ссылкой на директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании "Северсталь" Валерия Минчева.

— С момента передачи объекта по акту допуска ответственность, безусловно, лежит на организации, которая взялась за выполнение работ, — сказал Минчев.