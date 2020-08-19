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Посольство России выразило Норвегии протест из-за задержания дипломата

В дипмиссии уточнили, что инцидент произошёл при его встрече с норвежцем.

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Фото © Pixabay

Посольство России в Норвегии выразило протест Министерству иностранных дел королевства из-за необоснованного задержания заместителя торгового представителя дипмиссии полицейской службой безопасности.

Как сказано в сообщении дипломатов, размещённом в "Фейсбуке", инцидент произошёл 15 августа во время встречи россиянина с норвежцем.

Его обыскали, не предоставили возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата, — говорится в посте.

Представители посольства уточнили, что арестованный гражданин Норвегии — сотрудник сертификационной компании DNV GL, которая имеет опыт многолетнего сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты. Дипломаты указали, что ранее такая кооперация никогда не вызывала у норвежской стороны вопросов.

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По предварительным данным, они были объявлены персонами нон грата ещё несколько дней назад.

Ранее представитель норвежского внешнеполитического ведомства Трюде Маасейде заявила о совершении российским дипломатом действий, несовместимых с ролью и статусом. Его объявили персоной нон грата и предписали покинуть страну.

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