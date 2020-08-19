Посольство России выразило Норвегии протест из-за задержания дипломата

Посольство России в Норвегии выразило протест Министерству иностранных дел королевства из-за необоснованного задержания заместителя торгового представителя дипмиссии полицейской службой безопасности.

Как сказано в сообщении дипломатов, размещённом в "Фейсбуке", инцидент произошёл 15 августа во время встречи россиянина с норвежцем.

— Его обыскали, не предоставили возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата, — говорится в посте.

Представители посольства уточнили, что арестованный гражданин Норвегии — сотрудник сертификационной компании DNV GL, которая имеет опыт многолетнего сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты. Дипломаты указали, что ранее такая кооперация никогда не вызывала у норвежской стороны вопросов.