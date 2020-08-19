Генерал-миротворец. Как российский офицер спас сирийскую деревню и дал отпор американцам

Профессионалы высочайшего уровня не только сопровождают гуманитарные грузы, но и улаживают конфликты, возникающие в Сирии по вине американцев.

Психолог и воин

Старший военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии при подрыве колонны военной техники. 18 августа во время возвращения с гуманитарной миссии недалеко от города Дейр-эз-Зор (на границе с Ираком) по пути следования военной техники сработало взрывное устройство. По сообщениям СМИ, в результате взрыва было тяжело ранено три человека: двое рядовых и генерал-майор Вячеслав Гладких, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Сухопутных войск. Получить медицинскую помощь в госпитале генерал-майор не успел — через несколько минут после эвакуации он скончался от полученных ранений.

Официально Минобороны не называет имя и фамилию погибшего, однако если информацию о гибели Гладких подтвердят в военном ведомстве, то смерть российского офицера станет вторым тяжелейшим ударом по высшему командному составу российской группировки в Сирии. Три года назад, в сентябре 2017 года, при схожих обстоятельствах в ходе миномётного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Как и Гладких, Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе того же города Дейр-эз-Зор.

Российских военных советников в Сирии местное население называет хами альмАнзи ("защитник домов"). Такое прозвище российские военные получили после операции по освобождению Алеппо, когда из десятков жилых кварталов выбивали засевших боевиков. С тех пор людям в чине генерал-лейтенанта и генерал-майора приходилось решать самые разные задачи — не только организовывать работу военных, но и следить за тем, чтобы на освобождённой территории сохранялся мир. Особенно трудно было сохранять терпение после появления американских патрулей — постоянные попытки блокировать российских военных, провокации и стрельба по местному населению, которую американцы открыли, например, за отказ пропустить конвой из бронемашин.

"Тормози, парень"

В начале 2020 года российским военным советникам в чине генерала уже приходилось решать крайне неприятный конфликт, который грозил большой кровью. 12 февраля американский конвой из шести бронеавтомобилей, нарушив все договорённости о районах патрулирования, заехал в деревню Харбат-Хамо в провинции Хасека. Местное население появление американских военных не оценило. Тут стоит сказать, что подавляющее большинство гражданских в Сирии считают американских военных врагами и чуть ли не пособниками боевиков. Американцам, в отличие от российских военных, не дают ни воды, ни отдыха, даже если остановка внеплановая и связана с поломкой техники.

Заехавших в Харбат-Хамо американцев сразу окружила толпа местных жителей, которые в свойственной им эмоциональной манере начали требовать от военных из США "убираться вон". В ответ на требования местных американцы начали стрелять. Стрельба по мирному населению обернулась гибелью 14-летнего Фесейла Халида Махмуда и тяжёлыми ранениями ещё двух детей. В ответ на такую наглость и бандитское поведение местные начали стрелять в ответ, в результате чего через несколько минут начался самый настоящий бой: с одной стороны окружённые бронёй военные из США, с другой — мирное население, охраняющее свои дома.

О взрывоопасной ситуации в Харбат-Хамо через 20 минут после появления американцев доложили российским военным, и колонна военной полиции из нескольких бронемашин рванула в деревню в полной боевой готовности. Очевидцы этого инцидента отмечают, что по американской колонне к тому моменту местные уже начали стрелять — сказалась многолетняя война и внушительные запасы оружия у мужчин в возрасте от 14 до 85 лет. Заблокированная с двух сторон колонна не могла развернуться — по обе стороны дороги были непроходимые поля, ездить по которым не могут даже огромные американские полноприводные грузовики.

"Приехал и спас американцев"

Сразу по прибытии в деревню генерал, фамилия которого не называется до сих пор, провёл переговоры со старейшинами населённого пункта, а позднее поговорил с американскими военнослужащими. Очевидцы событий отмечают, что российский военный советник в звании генерал-майора дал личную гарантию и слово офицера, что все разойдутся миром: американцы оперативно покинут Харбат-Хамо, по ним никто не будет стрелять и сами они больше не станут открывать огонь.

Бывший командир боевой группы одного из спецподразделений ВС РФ майор запаса Геннадий Лайшев отметил, что большой крови удалось избежать только благодаря профессионализму генерала, прибывшего на место с военной полицией.

Фамилию таких специалистов никогда до последнего не раскрывают. Это профессионалы высшего порядка, способные мыслить не только тактически, но и стратегически. Я не удивлюсь, если конфликт в Харбат-Хамо разрешал именно тот генерал, который погиб из-за подрыва. Таких людей немного, и потеря даже одного — это тяжёлый удар и для армии, и для местного населения, которое в таких людях видит защитника и друга Геннадий Лайшев Бывший командир боевой группы спецподразделения ВС РФ