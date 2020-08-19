Генерал-миротворец. Как российский офицер спас сирийскую деревню и дал отпор американцам

Профессионалы высочайшего уровня не только сопровождают гуманитарные грузы, но и улаживают конфликты, возникающие в Сирии по вине американцев.
Психолог и воин
Старший военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии при подрыве колонны военной техники. 18 августа во время возвращения с гуманитарной миссии недалеко от города Дейр-эз-Зор (на границе с Ираком) по пути следования военной техники сработало взрывное устройство. По сообщениям СМИ, в результате взрыва было тяжело ранено три человека: двое рядовых и генерал-майор Вячеслав Гладких, заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Сухопутных войск. Получить медицинскую помощь в госпитале генерал-майор не успел — через несколько минут после эвакуации он скончался от полученных ранений.
Официально Минобороны не называет имя и фамилию погибшего, однако если информацию о гибели Гладких подтвердят в военном ведомстве, то смерть российского офицера станет вторым тяжелейшим ударом по высшему командному составу российской группировки в Сирии. Три года назад, в сентябре 2017 года, при схожих обстоятельствах в ходе миномётного обстрела со стороны террористов погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Как и Гладких, Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе того же города Дейр-эз-Зор.
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Российских военных советников в Сирии местное население называет хами альмАнзи ("защитник домов"). Такое прозвище российские военные получили после операции по освобождению Алеппо, когда из десятков жилых кварталов выбивали засевших боевиков. С тех пор людям в чине генерал-лейтенанта и генерал-майора приходилось решать самые разные задачи — не только организовывать работу военных, но и следить за тем, чтобы на освобождённой территории сохранялся мир. Особенно трудно было сохранять терпение после появления американских патрулей — постоянные попытки блокировать российских военных, провокации и стрельба по местному населению, которую американцы открыли, например, за отказ пропустить конвой из бронемашин.
"Тормози, парень"
В начале 2020 года российским военным советникам в чине генерала уже приходилось решать крайне неприятный конфликт, который грозил большой кровью. 12 февраля американский конвой из шести бронеавтомобилей, нарушив все договорённости о районах патрулирования, заехал в деревню Харбат-Хамо в провинции Хасека. Местное население появление американских военных не оценило. Тут стоит сказать, что подавляющее большинство гражданских в Сирии считают американских военных врагами и чуть ли не пособниками боевиков. Американцам, в отличие от российских военных, не дают ни воды, ни отдыха, даже если остановка внеплановая и связана с поломкой техники.
Заехавших в Харбат-Хамо американцев сразу окружила толпа местных жителей, которые в свойственной им эмоциональной манере начали требовать от военных из США "убираться вон". В ответ на требования местных американцы начали стрелять. Стрельба по мирному населению обернулась гибелью 14-летнего Фесейла Халида Махмуда и тяжёлыми ранениями ещё двух детей. В ответ на такую наглость и бандитское поведение местные начали стрелять в ответ, в результате чего через несколько минут начался самый настоящий бой: с одной стороны окружённые бронёй военные из США, с другой — мирное население, охраняющее свои дома.
О взрывоопасной ситуации в Харбат-Хамо через 20 минут после появления американцев доложили российским военным, и колонна военной полиции из нескольких бронемашин рванула в деревню в полной боевой готовности. Очевидцы этого инцидента отмечают, что по американской колонне к тому моменту местные уже начали стрелять — сказалась многолетняя война и внушительные запасы оружия у мужчин в возрасте от 14 до 85 лет. Заблокированная с двух сторон колонна не могла развернуться — по обе стороны дороги были непроходимые поля, ездить по которым не могут даже огромные американские полноприводные грузовики.
"Приехал и спас американцев"
Сразу по прибытии в деревню генерал, фамилия которого не называется до сих пор, провёл переговоры со старейшинами населённого пункта, а позднее поговорил с американскими военнослужащими. Очевидцы событий отмечают, что российский военный советник в звании генерал-майора дал личную гарантию и слово офицера, что все разойдутся миром: американцы оперативно покинут Харбат-Хамо, по ним никто не будет стрелять и сами они больше не станут открывать огонь.
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Бывший командир боевой группы одного из спецподразделений ВС РФ майор запаса Геннадий Лайшев отметил, что большой крови удалось избежать только благодаря профессионализму генерала, прибывшего на место с военной полицией.
Фамилию таких специалистов никогда до последнего не раскрывают. Это профессионалы высшего порядка, способные мыслить не только тактически, но и стратегически. Я не удивлюсь, если конфликт в Харбат-Хамо разрешал именно тот генерал, который погиб из-за подрыва. Таких людей немного, и потеря даже одного — это тяжёлый удар и для армии, и для местного населения, которое в таких людях видит защитника и друга
Геннадий Лайшев
Бывший командир боевой группы спецподразделения ВС РФ
Теракт, пиротехника или горючее? Что взорвалось в БейрутеВ городе частично отключено электричество, большая часть порта и прилегающей территории разрушены ударной волной. Среди пострадавших — первые лица страны и сотрудники зарубежных дипломатических миссий.
К тому моменту, как на месте уже работали военные специалисты из России, в район конфликта прибыл американский истребитель F-16, который начал летать на сверхмалой высоте и отстреливать тепловые ловушки в надежде напугать местных одним только видом. Неразрешимая на первый взгляд ситуация усугублялась и тем, что при попытке выехать из конфликтного района самостоятельно американцы сломали один бронеавтомобиль, а вторым задавили местного жителя: он получил тяжёлые травмы ног и головы и был отправлен в ближайший госпиталь. Ещё через два часа вопрос был решён: американские военные, униженные и едва не растерзанные местными, ретировались и не стали доводить людей с оружием до самосуда. Российские военные убедились, что опасность миновала, и начали оказывать первую помощь пострадавшим. Конфликт был исчерпан, сирийская деревня продолжила жить мирной жизнью, а патрули со звёздно-полосатым флагом стали объезжать этот район стороной.
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