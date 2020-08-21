Премьер Белоруссии — о выделении ЕС 53 миллионов евро жителям республики: Как-то не очень щедро

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) выделить 53 миллиона евро для жителей республики.
В эфире ОНТ глава правительства отметил, что это "как-то не очень щедро". Кроме того, Головченко добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение Еврокомиссии.
Премьер-министр Белоруссии заявил, что никто не ставит под вопрос суверенитет республикиОн также отметил, что эти вопросы даже не обсуждаются между Минском и Москвой.
Белорусский премьер также высказался о желании некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией. По словам Головченко, это будет стоить примерно миллиард долларов и займёт до пяти лет.
А призыв некоторых политиков республики выйти из ОДКБ, как утверждает премьер, направлен на разрыв военно-политического сотрудничества с Москвой. Он заметил, что из-за этого Белоруссия каждый год будет терять около 300–350 миллионов долларов. В свою очередь, переход на стандарты НАТО приведёт к тому, что стране будет выдано списанное вооружение и придётся тратить на оборону не менее двух процентов ВВП.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует направить 53 миллиона евро на помощь белорусскому народу.
Белорусская оппозиция заявила, что акции протеста заставят власть начать диалогОтмечается, что это уже подтолкнуло президента Лукашенко заявить о том, что в конституции нужны изменения.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.