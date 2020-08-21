Премьер Белоруссии — о выделении ЕС 53 миллионов евро жителям республики: Как-то не очень щедро

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) выделить 53 миллиона евро для жителей республики.

В эфире ОНТ глава правительства отметил, что это "как-то не очень щедро". Кроме того, Головченко добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение Еврокомиссии.

Белорусский премьер также высказался о желании некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией. По словам Головченко, это будет стоить примерно миллиард долларов и займёт до пяти лет.

А призыв некоторых политиков республики выйти из ОДКБ, как утверждает премьер, направлен на разрыв военно-политического сотрудничества с Москвой. Он заметил, что из-за этого Белоруссия каждый год будет терять около 300–350 миллионов долларов. В свою очередь, переход на стандарты НАТО приведёт к тому, что стране будет выдано списанное вооружение и придётся тратить на оборону не менее двух процентов ВВП.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует направить 53 миллиона евро на помощь белорусскому народу.