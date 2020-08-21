Песков рассказал об отношении Москвы к урегулированию ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может помочь урегулированию ситуации в Белоруссии, но при условии, что этого захочет Минск.

— Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, — сказал он.

Ранее он заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы и им необходимо избежать вмешательства извне. Он также добавил, что в Кремле внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит в Белоруссии.