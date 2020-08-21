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Песков рассказал об отношении Москвы к урегулированию ситуации в Белоруссии

Россия примет участие в урегулировании, только если об этом попросит Минск.

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Фото © Метцель Михаил / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может помочь урегулированию ситуации в Белоруссии, но при условии, что этого захочет Минск.

Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, — сказал он.

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По словам представителя Кремля, Минск считает так же.

Ранее он заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы и им необходимо избежать вмешательства извне. Он также добавил, что в Кремле внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют целые заводы и другие предприятия.

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