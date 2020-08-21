Песков рассказал об отношении Москвы к урегулированию ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может помочь урегулированию ситуации в Белоруссии, но при условии, что этого захочет Минск.
— Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, — сказал он.
Песков — о помощи Белоруссии в рамках ОДКБ: Такой потребности сейчас нетПо словам представителя Кремля, Минск считает так же.
Ранее он заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы и им необходимо избежать вмешательства извне. Он также добавил, что в Кремле внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит в Белоруссии.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют целые заводы и другие предприятия.