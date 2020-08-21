"Нам готовили эту заварушку". Лукашенко обвинил Запад в организации беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в организации беспорядков после выборов в республике. Об этом он заявил в пятницу во время общения с работницами агрокомбината "Дзержинский".

— Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались, — приводит слова Лукашенко БелТА. — Нам готовили эту вот заварушку.

По словам политика, планам Запада охотно подыгрывают европейцы. Для этого под Варшавой якобы создан специальный центр. Лукашенко указал, что в Минске знают, "чем они там занимаются".

— Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, самолёты летать, это неслучайно, — добавил он.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.