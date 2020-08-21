"Нам готовили эту заварушку". Лукашенко обвинил Запад в организации беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в организации беспорядков после выборов в республике. Об этом он заявил в пятницу во время общения с работницами агрокомбината "Дзержинский".
— Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались, — приводит слова Лукашенко БелТА. — Нам готовили эту вот заварушку.
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По словам политика, планам Запада охотно подыгрывают европейцы. Для этого под Варшавой якобы создан специальный центр. Лукашенко указал, что в Минске знают, "чем они там занимаются".
— Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, самолёты летать, это неслучайно, — добавил он.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.
Вместе с тем Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру. По его словам, в страну не должны попасть боевики, оружие, боеприпасы и деньги для финансирования беспорядков. Министерству обороны поручено контролировать передвижение войск НАТО в Литве и Польше, КГБ — выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков.