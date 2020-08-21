Лукашенко призвал не рассматривать ситуацию в Белоруссии как катастрофическую

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в стране не следует рассматривать как катастрофическую. При этом он отметил политизированность происходящего, передаёт БелТА.
— В Минске, ещё где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим, — заявил белорусский президент в ходе встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский".
В Минске люди выстроились в "цепи солидарности" с ЛукашенкоОтмечается, что сторонники главы государства встречаются с людьми, поддерживающими оппозицию, однако конфликтов пока не было.
Лукашенко отметил, что иногда деньги зарабатываются на улицах, но это, по его словам, длится недолго.
— Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила, — пояснил глава государства.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.