Лукашенко призвал не рассматривать ситуацию в Белоруссии как катастрофическую

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в стране не следует рассматривать как катастрофическую. При этом он отметил политизированность происходящего, передаёт БелТА.

— В Минске, ещё где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим, — заявил белорусский президент в ходе встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский".

Лукашенко отметил, что иногда деньги зарабатываются на улицах, но это, по его словам, длится недолго.

— Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила, — пояснил глава государства.