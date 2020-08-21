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Лукашенко призвал не рассматривать ситуацию в Белоруссии как катастрофическую

"Проблему" с протестующими он пообещал решить в ближайшие дни.

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Фото © AP / ТАСС

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в стране не следует рассматривать как катастрофическую. При этом он отметил политизированность происходящего, передаёт БелТА.

В Минске, ещё где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим, — заявил белорусский президент в ходе встречи с работниками агрокомбината "Дзержинский".

В Минске люди выстроились в "цепи солидарности" с Лукашенко

Отмечается, что сторонники главы государства встречаются с людьми, поддерживающими оппозицию, однако конфликтов пока не было.

Лукашенко отметил, что иногда деньги зарабатываются на улицах, но это, по его словам, длится недолго.

Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила, — пояснил глава государства.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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